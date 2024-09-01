План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...

Анд

Понятно, статья написанно что б убедить народ что просер (простите просчет) с обороной Курской области это тип хитрый план генштаба, понять можно-ни кто в адеквате не стал бы загонять свои войска в фактически огненный мешок, но понятие "адекватность" и нынешняя хохлячья власть- это деаметрально противоположные значения, если б это реально был хитрый план-то весь мирняк из курской области вывезли бы очень быстро, все было подготовлено, и не наблюдали бы сейчас то что наблюлаем🤷🏻‍♂️. Я не сомневаюсь что хохлячья войска там и перемолотят, и погонят до самого Киева отступающих врагов, но факт остаётся фактом-мирное население Курской области попало под удар