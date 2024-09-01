После начала вторжения ВСУ в Курскую область, и после того, как поднялся вой, что слабо ипём, что стоят мосты на Днепре, есть ещё на Украине свет и вода, после воя военкурятника и экс-хохлов, что пора поднять вопрос о доверии Власти, после нытья у Соловьева, что Путин проедает кредит доверия народа, после поучения какой то дуры на ТВ, что хватит уже, наигрались, надо ковровыми бомбардировками снести всю Украину, ковровыми, иначе никак.
План А... план Б... или любое боевое действие должно иметь смысл...
Комментарии
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Борис Тросницкий
Ну, фэсэбе- так себе... Вот вас, например, НКВД точно вспомнит.
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13 час.
Анд
Понятно, статья написанно что б убедить народ что просер (простите просчет) с обороной Курской области это тип хитрый план генштаба, понять можно-ни кто в адеквате не стал бы загонять свои войска в фактически огненный мешок, но понятие "адекватность" и нынешняя хохлячья власть- это деаметрально противоположные значения, если б это реально был хитрый план-то весь мирняк из курской области вывезли бы очень быстро, все было подготовлено, и не наблюдали бы сейчас то что наблюлаем🤷🏻♂️. Я не сомневаюсь что хохлячья войска там и перемолотят, и погонят до самого Киева отступающих врагов, но факт остаётся фактом-мирное население Курской области попало под удар
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5 час.
Игорь Кузнецов
Конечно же "запускать истерики" по каждому случаю локального поражения в ходе СВО - это помощь укробандеровцам. Да, просчитались в начале СВО, недооценили пропаганду для "кастрюлеголовых", кто-то из них получил "безвиз" в Европу, а кто-то - "на небеса". Но есть и жёны, которые (далеко не всегда) получили "гробовые" за своих мужей, теперь ожесточились и на своих соседей будут доносить как на "уклонистов".
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3 час.
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