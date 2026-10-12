В 2026 году в суды России направлены дела 57 обвиняемых в поджогах подростков

В 2026 году в 21 регионе в российские суды направлены дела в отношении 57 подростков от 14 до 17 лет, обвиняемых в поджогах различных объектов по заданию украинских спецслужб, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.