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В 2026 году в суды России направлены дела 57 обвиняемых в поджогах подростков

В 2026 году в суды России направлены дела 57 обвиняемых в поджогах подростков

В 2026 году в 21 регионе в российские суды направлены дела в отношении 57 подростков от 14 до 17 лет, обвиняемых в поджогах различных объектов по заданию украинских спецслужб, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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