В Алтайском крае ищут подрядчика для ремонта федеральной трассы за 327,7 млн рублей

Завершить все работы победитель аукциона должен до 30 сентября 2028 года В Алтайском крае объявили поиск подрядчика для ремонта десятикилометрового участка федеральной трассы А-321 "Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан".
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