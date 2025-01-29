Илон Маск критикует Олафа Шольца и обсуждает поддержку правых в Европе

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство поддержкой Илоном Маском правых политиков Европы. Маск, назвав Шольца некомпетентным, заявляет о важности партии АдГ для спасения страны, что вызвало бурные дискуссии в обществе.
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