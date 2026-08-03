ФИФА создаёт коммерческую компанию для управления чемпионатами мира с участием частных инвесторов

ФИФА под руководством Джанни Инфантино инициировала создание коммерческой дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE), ориентированной на управление коммерческими аспектами чемпионатов мира и других турниров организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии