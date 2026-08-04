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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонова об уходе фигуристок из группы Тутберидзе: «Какая-то закономерность в этом есть. Может быть, просто не выдерживают морально, физически»

Серебряный призер чемпионата мира-2012  Алена Леонова  считает, что в уходе фигуристок от Этери Тутберидзе есть закономерность.

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