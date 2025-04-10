Врач Кондрахина сообщила, что неправильное питание приводит к выпадению волос

Доктор медицинских наук, дерматовенеролог и трихолог Ирина Кондрахина, возглавляющая консультативно-диагностический центр при Государственном научном центре дерматовенерологии и косметологии заявила в беседе с kp.
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