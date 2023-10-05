Прощай, оружие: Словакия передумала поставлять военную помощь Украине

Президент Словакии решила приостановить помощь Украине до созыва парламента, который в течение двух недель должна сформировать победившая на недавних выборах партия экс-премьера Роберта Фицо «Направление — социальная демократия».
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