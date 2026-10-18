Дочь и внуки бывшего футболиста и тренера «Спартака» Никиты Симоняна нанесли символические первые удары по мячу перед матчем красно-белых с «Рубином» в 11-м туре чемпионата России.
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