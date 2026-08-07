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«Ливерпуль» готовит предложение по Барколя на 115 млн евро. «ПСЖ» хочет больше 150 млн

«Ливерпуль» намерен сделать предложение по вингеру «ПСЖ» Брэдли Барколя, сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe.

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