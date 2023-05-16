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Германия направит Украине четыре системы ПВО IRIS-T в качестве военной помощи

Германия направит Украине четыре системы ПВО IRIS-T в качестве военной помощи

wikipedia.org | Ashlyak / CC BY-SA 3.0 Германия в рамках очередного нового пакета военной помощи направит Украине четыре дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщает Минобороны Германии.

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