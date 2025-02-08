Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Боченкова
    из Курской области одна дорога для ВСУ к бандере или в плен !Россия вперёд!Сходили в Курскую...
  • Вениамин Мельников
    договор только внесен в госдуму на ратификацию но пока не ратифицирован? Юридически белорусы не могут начинать войну ...Пришлет ли Лукаше...
  • Владимир Елкин
    Нина, программа-то хорошая и касалась РУССКИХ людей! Так что в данном деле Вы не правы!«Русского выгоняю...

Дагестанка расплакалась, из-за то что ей не сдают квартиру в Москве. Почему так?

Дагестанка расплакалась, из-за то что ей не сдают квартиру в Москве. Почему так?

Avia.pro - СМИ Дискриминация по национальному признаку: «Шёл 2025 год, но дискриминация по национальному признаку остаётся» - так подписала свое видео молодая женщина из Дагестана в своих социальных сетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх