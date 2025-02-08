Дагестанка расплакалась, из-за то что ей не сдают квартиру в Москве. Почему так?

Avia.pro - СМИ Дискриминация по национальному признаку: «Шёл 2025 год, но дискриминация по национальному признаку остаётся» - так подписала свое видео молодая женщина из Дагестана в своих социальных сетях.
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