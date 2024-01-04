Крым 24 |Z| Все новости Крыма

📶 В Крыму построили 240 базовых станций подвижной радиотелефонной связи Кроме того, для улучшения качества мобильной связи на территории республики ещё 314 объектов связи модернизировали до современного уровня технологии LTE (4G).
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