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Музей изо ждёт юных карагандинцев на уроках ко Дню Республики

Музей изо ждёт юных карагандинцев на уроках ко Дню Республики

Карагандинский областной музей изобразительного искусства проводит музейные уроки ко Дню Республики. Его сотрудники подготовили экспозицию картин, раскрывающую суть праздника, и викторину, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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