Музей изо ждёт юных карагандинцев на уроках ко Дню Республики

Карагандинский областной музей изобразительного искусства проводит музейные уроки ко Дню Республики. Его сотрудники подготовили экспозицию картин, раскрывающую суть праздника, и викторину, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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