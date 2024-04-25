Парковка в Москве будет бесплатной на майских праздниках

Во время майских праздников парковка в Москве для жителей и гостей столицы будет бесплатной. Как сообщил мэр Сергей Собянин, парковаться без оплаты можно будет 29 и 30 апреля, 1 мая, а также с 9 по 11 мая.
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