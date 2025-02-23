БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    С праздником!«Есть такая профе...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Не хахотела девушка общаться с опущенным шлангом.«Засуньте им в ро...
  • Eduard
    Свой "шланг" в свой зад засунь придурок.Правильно послала!«Засуньте им в ро...

«Есть такая профессия — Родину защищать»: С днем защитника Отечества!

«Есть такая профессия — Родину защищать»: С днем защитника Отечества!

23 февраля в нашей стране ежегодно отмечается «День защитника Отечества». Эта дата выбрана не случайно, ровно 107 лет назад в молодой Советской России была создана непобедимая и легендарная Рабоче-крестьянская Красная Армия, которая впоследствии стала Советской, а затем Российской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Филатова
🏳️‍🌈🇷🇺🇷🇺 С праздником наши защитники!!!!!😍🥰🥰🥰
Ответить
13 час.
Иван Ураганов
Дурачок,я всегда так пишу,когда афтор не прав или молет чепуху!
Ответить
11 час.
Семен Демин
С праздником!
Ответить
7 час.
наверх