«Есть такая профессия — Родину защищать»: С днем защитника Отечества!

23 февраля в нашей стране ежегодно отмечается «День защитника Отечества». Эта дата выбрана не случайно, ровно 107 лет назад в молодой Советской России была создана непобедимая и легендарная Рабоче-крестьянская Красная Армия, которая впоследствии стала Советской, а затем Российской.