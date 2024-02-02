Учителей труда научат работать с беспилотниками

Школы поэтапно обеспечат беспилотными летательными аппаратами в рамках нового нацпроекта. Об этом заместитель министра просвещения Татьяна Васильева рассказала во время круглого стола Комитета Госдумы по просвещению на тему «Образовательная программа учебного предмета «Труд (технология)» 2 февраля.