Енот проник в гараж и объелся настолько, что не смог убежать

Пользователь Reddit на днях выложил в сеть снимок, который моментально набрал миллионы комментариев. Рассказанная им история действительно впечатлила и посмешила людей: в гараж Гаррета забрался енот и съел все, что смог найти — объелся настолько, что даже не пытался встать.