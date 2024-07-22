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Енот проник в гараж и объелся настолько, что не смог убежать

Енот проник в гараж и объелся настолько, что не смог убежать

Пользователь Reddit на днях выложил в сеть снимок, который моментально набрал миллионы комментариев. Рассказанная им история действительно впечатлила и посмешила людей: в гараж Гаррета забрался енот и съел все, что смог найти — объелся настолько, что даже не пытался встать.

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