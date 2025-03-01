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Ивановские новости

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В Родниковском районе на дороге появится новое освещение

В Родниковском районе на дороге появится новое освещение

В ходе проверки прокуратуры в Родниковском районе выяснилось, что на участке автодороги Иваново – Кинешма, в районе села Деревеньки, нет стационарного электрического освещение остановочного пункта и пешеходных зон, что является нарушением закона.

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