В Родниковском районе на дороге появится новое освещение

В ходе проверки прокуратуры в Родниковском районе выяснилось, что на участке автодороги Иваново – Кинешма, в районе села Деревеньки, нет стационарного электрического освещение остановочного пункта и пешеходных зон, что является нарушением закона.
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