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Царьград

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Родители нового главкома ВСУ Сырского живут в России, а сын в Австралии

Родители нового главкома ВСУ Сырского живут в России, а сын в Австралии

СМИ начинают складывать противоречивый портрет нового главкома ВСУ в единое целое.В минувший четверг Владимир Зеленский  заявил о том, что к руководству ВСУ приступает новая команда, во главе которой встанет новый командующий Александр Сырский.

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