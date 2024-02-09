Родители нового главкома ВСУ Сырского живут в России, а сын в Австралии

СМИ начинают складывать противоречивый портрет нового главкома ВСУ в единое целое.В минувший четверг Владимир Зеленский заявил о том, что к руководству ВСУ приступает новая команда, во главе которой встанет новый командующий Александр Сырский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии