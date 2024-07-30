К уголовной ответственности привлекается житель Московской области, обманывавший молодых ивановок, через популярный сайт знакомств

Сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району города Иваново был задержан 23-х летний житель Московской области, который привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч.
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