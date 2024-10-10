Премьер Италии назвала сроки проведения конференции по Украине

Конференция по восстановлению Украины пройдет 10-11 июля 2025 года в Италии. Об этом по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.
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