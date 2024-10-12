Добролюбовка приглашает читателей разобраться в магии кино

Погрузиться в математические художественные иллюзии, шифры и ключи можно будет во вторник, 15 октябряНеобычную встречу для читателей областной библиотеки проведёт Андрей Орлов — талантливый фокусник, автор, исполнитель и киноман.
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