New York Times: хуситы близки к возможности перекрыть торговлю между Европой и Азией

Движение йеменских хуситов установило контроль над стратегическим портовым городом Моха на западном побережье Йемена, сообщает газета The New York Times.
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