«Впечатаю в отбойник». Макс Ферстаппен пригрозил соперникам по необычной картинговой гонке

«Впечатаю в отбойник». Макс Ферстаппен пригрозил соперникам по необычной картинговой гонкеGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен в шутливой форме предупредил участников необычной картинговой гонки, в которой ему предстоит пробиваться через пелотон из 100 соперников.