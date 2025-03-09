Володин оценил планы Франции по передаче Украине доходов от замороженных активов России

Планы французских властей выделить 195 миллионов евро из доходов от замороженных активов России на вооружение Украины напоминают истерику и нарушают все нормы международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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