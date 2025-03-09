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Володин оценил планы Франции по передаче Украине доходов от замороженных активов России

Володин оценил планы Франции по передаче Украине доходов от замороженных активов России

Планы французских властей выделить 195 миллионов евро из доходов от замороженных активов России на вооружение Украины напоминают истерику и нарушают все нормы международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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