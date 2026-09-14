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Царьград

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Во Владимире на ремонт 89 дворов выделили 324 млн рублей

Во Владимире на ремонт 89 дворов выделили 324 млн рублей

Во Владимире продолжается реализация проекта «Благодвор», в рамках которого обновляются дворовые пространства и территории рядом с жилыми домами.

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