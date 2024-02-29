Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ната
    Огласите весь список, пожалста!Опять импичмент...
  • Сергей Кабалалиев
    эти шакалы не могут требовать у РУССКОГО медведя что то они могут только просить стоя на коленях ну а требовать они м..."Они теперяча не ...
  • Natalija Osminina
    Да Он это и так это знает и главное, ДЕЛАЕТ руками России. Сейчас все крысы побежали по миру в поисках последнего воо...Макрон, пробный ш...

Европа обречена. Стоит ли России её спасать?

Европа обречена. Стоит ли России её спасать?

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Когда мы оцениваем какую-то ситуацию, то мы невольно используем для этого те понятия, которые свойственны нам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Стрижкова
России спасать Европу не имеет смысла. Вообще вопрос в заголовке глупый и абсолютно бессмысленный.
Ответить
5 час.
Natalija Osminina
Я бы так не сказала, потому что  цель Путина иметь свою валютную зону в восточной Европе. Так что она автоматически будет спасена.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх