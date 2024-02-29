ПРОСТО О ГЛАВНОМ Когда мы оцениваем какую-то ситуацию, то мы невольно используем для этого те понятия, которые свойственны нам.
Европа обречена. Стоит ли России её спасать?
Комментарии
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Марина Стрижкова
России спасать Европу не имеет смысла. Вообще вопрос в заголовке глупый и абсолютно бессмысленный.
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5 час.
Natalija Osminina
Я бы так не сказала, потому что цель Путина иметь свою валютную зону в восточной Европе. Так что она автоматически будет спасена.
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5 час.
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