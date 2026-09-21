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Суд взыскал с клиники репродукции 10,7 млн рублей в пользу ученого-эмбриолога

Суд взыскал с клиники репродукции 10,7 млн рублей в пользу ученого-эмбриолога

Московский городской суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании с медицинской клиники репродукции и ЭКО более 10 миллионов рублей в пользу женщины-учёного, работавшей старшим эмбриологом .

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