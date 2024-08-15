Разрабатывается замена Android и iOS. Это AltPhone

Российская компания анонсировала разработку новой ОС для мобильных устройств — AltPhoneВ ответ на постоянно растущие потребности в области цифровой безопасности и независимости, российская компания «Базальт СПО» приступила к разработке новой операционной системы AltPhone, которая призвана стать альтернативой популярным платформам Android и iOS.
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