Один из самых провластных тг-каналов — Mash сообщил сегодня такое, на что даже Панорама в своей сатире не замахивалась, хотя я, к примеру, давно ожидаю чего-нибудь подобного, ибо градус творимого должен повышаться, причем сразу и во всем! Итак, вангую скорый конец легенде 90-х, книжке, способствовавшей взращиванию непочтительного поколения! В распоряжении Mash появилось распоряжение красноярской прокуратуры, […] Сообщение А книжку ту вреднейшую изъять и уничтожить.