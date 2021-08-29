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Анонс смартфона Samsung Galaxy S21 FE с чипом Snapdragon 888 ожидается в сентябре

Анонс смартфона Samsung Galaxy S21 FE с чипом Snapdragon 888 ожидается в сентябре

Журналист Макс Вайнбах (Max Weinbach), один из основателей XDA Developers, раскрыл новую информацию о смартфоне Galaxy S21 FE, который готовит к выпуску южнокорейский гигант Samsung.

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