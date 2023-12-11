Дмитрий Медведев рассказал о нюансах изменений Конституции: "Точечные точно будут"

По словам чиновника, глобальных изменений ожидать не стоит, однако Конституция может измениться.Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о возможных изменениях, которые коснутся Конституции.
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