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9 декабря в России отмечается День Героев Отечества

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества

День Героев Отечества – это памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

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