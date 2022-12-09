9 декабря в России отмечается День Героев Отечества

День Героев Отечества – это памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».