Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на машины в сентябре

Как изменились цены на машины в сентябре

В первый осенний месяц цены изменились на 89 комплектаций легковых автомобилей. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые автомобили в сентябре 2026 года.

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