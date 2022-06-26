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В Госдуме просят выделить на расселение аварийного жилья еще 19 млрд

В Госдуме просят выделить на расселение аварийного жилья еще 19 млрд

В городах, расположенных на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним, высоки риски срыва реализации программ расселения аварийного жилья, сказал «Известиям» член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

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