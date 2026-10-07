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Газета.ру

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Фильм "Битва моторов" выйдет в кино 8 октября

Фильм "Битва моторов" выйдет в кино 8 октября

Кадр со съемок фильма «Битва моторов» © ТНТ 8 октября в российский прокат выходит историческая экшн-драма Ильи Маланина «Битва моторов» о создании автомобиля «Руссо-Балт» и его участии в ралли Монте-Карло.

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