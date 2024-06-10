Вассерман заступился за проведение ЕГЭ

Наталия

При сдаче экзаменов в школе стресса не было, было волнение, но не было УНИЖЕНИЯ и обыска.. Сдавали в собственной школе, собственным учителям, плюс инспектор из РОНО. Готовились по билетам, которые содержали вопросы из всего пройденного материала. Поскольку тогдашнее образование было направлено на развитие самостоятельного логического мышления, и материал давался от простого к сложному, в билетах не было никаких сюрпризов и непонятных детям вопросов. И. уверена, что все разговоры о взятках при сдаче экзаменов в школе и при поступлении в ВУЗы преувеличивают проблему в разы, если не в десятки раз.