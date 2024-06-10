Депутат Государственной думы России, представитель парламентского комитета по просвещению Анатолий Вассерман выступил против принятия законопроекта, которым предлагается удалить из закона «Об образовании» понятия «единый государственный экзамен», «результаты ЕГЭ», «минимальное количество баллов ЕГЭ» и другие.
Вассерман заступился за проведение ЕГЭ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
При сдаче экзаменов в школе стресса не было, было волнение, но не было УНИЖЕНИЯ и обыска.. Сдавали в собственной школе, собственным учителям, плюс инспектор из РОНО. Готовились по билетам, которые содержали вопросы из всего пройденного материала. Поскольку тогдашнее образование было направлено на развитие самостоятельного логического мышления, и материал давался от простого к сложному, в билетах не было никаких сюрпризов и непонятных детям вопросов. И. уверена, что все разговоры о взятках при сдаче экзаменов в школе и при поступлении в ВУЗы преувеличивают проблему в разы, если не в десятки раз.
Ответить
11 час.
Жанна Животова
А что я, как учитель, не могу заниматься репетиторством по подготовке к традиционным экзаменам по билетам? Также могу готовить к любому виду сочинения.Мне без разницы.А вот ребенку не прорваться будет в заветный вуз из- за " денежных мешков", " влиятельных людей" и их родственников.
Ответить
8 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Не надо этих разговоров,сколько талантливых инженеров,конструкторов выпустила Советская школа,а сейчас где все это?
Ответить
4 час.
Свежие комментарии