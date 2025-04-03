Овечкин обошел Гретцки по голам в последние минуты периодов

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел канадца Уэйна Гретцки по количеству голов, забитых на последних минутах периодов матчей регулярного чемпионата.
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