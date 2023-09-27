Туда не ходи: алтайские депутаты запретили жителям митинговать возле школ и больниц

По мнению некоторых депутатов, "никому не хочется слушать критику под окнами" Депутаты АКЗС на сессии 27 сентября внесли изменения в закон "О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Алтайского края".
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