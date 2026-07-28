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Порядок, государство

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В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, обманувшего своих заказчиков на 1,2 млн рублей

Уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации было возбуждено следователем следственного подразделения отдела полиции № 2 УМВД России по городу Чебоксары по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

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