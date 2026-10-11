Gunsmoke's James Arness Starred In A Failed '80s Detective Show On NBC

He's best remembered for playing Marshal Matt Dillon in "Gunsmoke," but James Arness also starred in a short-lived cop drama on NBC back in the early '80s.
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