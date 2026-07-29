Медведев: сохранить Россию можно лишь победой в СВО

Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", пишет РИА Новости.
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