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Газета.ру

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Медведев: сохранить Россию можно лишь победой в СВО

Медведев: сохранить Россию можно лишь победой в СВО

Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", пишет РИА Новости.

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