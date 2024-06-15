Делегирование на встречу по Украине вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис, «с учетом ее репутации и отсутствия авторитета», — насмешка над главой бывшей советской республики Владимиром Зеленским.
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