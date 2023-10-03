Вице-президент УЕФА извинился за предложение допустить юношеские сборные РФ

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон в воскресенье, 1 октября, извинился за свое предложение допустить к соревнованиям юношеские сборные России и выразил сожаление о том, что его позиция была воспринята неправильно.