Вице-президент УЕФА извинился за предложение допустить юношеские сборные РФ

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон в воскресенье, 1 октября, извинился за свое предложение допустить к соревнованиям юношеские сборные России и выразил сожаление о том, что его позиция была воспринята неправильно.
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