Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

Как Украина разрушила свои обязательства перед Россией

Ровно 25 лет назад Россия ратифицировала договор, который должен был предотвратить любую возможность конфликтов с братской нам тогда Украиной.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Согласен с автором - Украине &quot;нужны услуги не дипломатов, а психиатров&quot; ...!!!
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