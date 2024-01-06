Пойти на мир и отдать территории России: Байден резко сменил стратегию по СВО Ирэн ОрлонскаяВ результате неудачного контрнаступления Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и финансовых проблем, Соединенные Штаты Америки начали пересмотр своей стратегии в отношении Украины.
Пойти на мир и отдать территории России: Байден резко сменил стратегию по СВО
Комментарии
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Иван Петров
Должен же быть хоть кто-то в правительстве США, кто умеет читать или не кретин на всю голову! Ведь Путин же сказал :"ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ, ДЕНАЦИФИКАЦИЯ И НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС ВСЕЙ УКРАИНЫ". Вот план. При чем тут ваши "стратегии"?!
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18 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Украина вошла в состав СССР тремя областями. Все остальное было приписано Лениным, Сталиным и Хрущевым. При разводе принято возвращать подарки. Геббельс говорил : "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!" России приходится заниматься утилизацией бандеровского отродья.
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11 час.
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