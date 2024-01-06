Пойти на мир и отдать территории России: Байден резко сменил стратегию по СВО

Должен же быть хоть кто-то в правительстве США, кто умеет читать или не кретин на всю голову! Ведь Путин же сказал :"ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ, ДЕНАЦИФИКАЦИЯ И НЕЙТРАЛЬНЫЙ СТАТУС ВСЕЙ УКРАИНЫ". Вот план. При чем тут ваши "стратегии"?!

АЗ

Андрей Зарубкин

Украина вошла в состав СССР тремя областями. Все остальное было приписано Лениным, Сталиным и Хрущевым. При разводе принято возвращать подарки. Геббельс говорил : "Бандеровцы - это умалишенные маньяки или другими словами озверевший скот. Но именно такие нужны нам в данный период времени для уничтожения непокорных славян. А затем они сами должны быть уничтожены. Зверям нет места среди людей!" России приходится заниматься утилизацией бандеровского отродья.