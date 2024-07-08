Сушите сухари: власти Киева предупредили граждан - воды и света зимой не будет.Украинцам уже сейчас предсказывают непростую зиму – без электричества и воды.
Вот за это майдан и скакал
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Всё нормально, всё по плану. Хотели декоммунизацию - на те получите! Вперёд в чудный мир "Вечеров на хуторе близ Диканьки" - свеча или лучина, печь на дровах или кизяке, горилка мутная в четверти заткнутой початком... - вот это ваша недолгая история, "к своим корням" и вернётесь. Не было в гоголевские времена илисктричества, не было...
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