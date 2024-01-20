СЦКК: ВСУ открыли огонь из РСЗО по Горловке

Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК поделилось информацией о том, что в пятницу, 19 января, боевики Вооруженных сил Украины нанесли удары по Горловке из реактивных систем залпового огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии