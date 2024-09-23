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Токсиколог Кутушов объяснил, что делать при отравлении химикатами

Токсиколог Кутушов объяснил, что делать при отравлении химикатами

Эксперт Михаил Кутушов рассказал, что при отравлении химикатами иногда есть только несколько минут, чтоб вызвать скорую Страшная трагедия случилась в Красноярском крае - после семейного ужина скончались четверо детей.

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